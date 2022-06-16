Развожаев порекомендовал туристам смотреть на карту «до того, как ты поехал»

Севастополь, в первую очередь, база ЧФ

Севастополь является сейчас самым безопасным местом в России. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, отвечая на вопрос, как будет обеспечиваться безопасность туристов с учетом нахождения региона в прифронтовой зоне.

На Питерском Международном экономическом форуме глава Севастополя отметил, что город имеет серьезный туристический потенциал и развеял опасения тех, кто боится сейчас в него ехать.

«На географическую карту нужно смотреть до того, как ты поехал, если есть какие-то опасения. В самом городе абсолютно безопасно. Город является главной базой Черноморского флота, поэтому он под особенной защитой. В нашей стране нет более безопасного места, чем Севастополь», — подчеркнул Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь получит около 184,5 млн рублей из госбюджета на развитие туристической отрасли.

Ольга Сурикова