У губернатора Севастополя открестились от оплаты его поездки на Совет Федерации

Оплачено спонсором

Заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова выступила с опровержением появившейся ранее информации о многомиллионных расходах из бюджета города на поездку делегации во главе с Михаилом Развожаевым на заседание Совета Федерации.

«Некоторые СМИ распространяют информацию, о том, что: «…вояж команды губернатора Михаила Развожаева для участия в церемониальном представлении «Дни города федерального значения Севастополя» в Совете Федерации, устроенном 6-8 июня 2022 года, стоил бюджету города минимум 22,7 миллиона рублей», — привела она цитату, которую решила прокомментировать.

По ее мнению, были передернуты факты о «золотых» фартука и «смакования о том, что Правительство Севастополя посмело перевезти «неких «пассажиров» двумя автобусами».

«Из бюджета на проведение дней города федерального значения в Совете Федерации не было потрачено ни рубля! Да, закупки проводили через официальный сайт, открыто, но деньги — спонсорские», — написала вице-губернатор. Кто профинансировал мероприятие она не уточнила.

Также издание ForPost написало, что ранее в социальных сетях и альтернативных медиа появилась информация о закупке услуг по организации и проведению Дней России в Совфеде общей стоимостью в 22,7 млн рублей. «Среди прочего 3,2 млн руб. было затрачено на проведение двух завтраков и двух банкетов, где обслуживающему персоналу выдали фартуки стоимостью 11,7 тыс. руб. за штуку. Также внимание коллективного сетевого бессознательного привлекли 300 тканевых салфеток с фирменным логотипом и без такового — по цене 685 руб/шт. и 798 руб/шт. соответственно», — приводит цитату издание.

Ольга Сурикова