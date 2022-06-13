Губернатор Севастополя в День России посетил Старобельский район

Встретился с ранеными мирными жителями

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в День России приехал в Старобельский район, над которым город взял шефство.

Один из первых пунктов он посетил Старобельскую центральную больницу. Он успел пообщаться и с врачами и узнать, в чем есть сейчас есть необходимость и как налажена работа, а также с «ранеными мирными жителями, которые попав под обстрел ВСУ чудом выжили», написал он в своем Telegram.

Среди прочих объектов был детский сад «Тополёк» в с. Чмыровка, где глава Севастополя «поставил задачу нашим специалистам, достроить его к сентябрю».

Кроме того, Развожаев встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Намечена большая производственная программа. Кроме того, у нас есть колоссальный опыт в сфере образования, мы готовы помогать освобожденным территориям оптимально переходить на российские стандарты обучения и планируем свозить на море детей из Старобельского района», — сказал губернатор.

Напомним, накануне из Старобельского района была отправлена первая партия зерна в Россию.

Ольга Сурикова