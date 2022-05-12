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«Насильно мил не будешь» — Резниченко о борьбе со «Стометровкой»

12-05-2022
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Вопрос по-прежнему не решаемый

Много лет нерешаемая проблема в Севастополе с распитием молодежью спиртных напитков и потасовками на «Стометровке» вновь была затронута в ходе сессии Заксобрания 12 мая. Вице-спикер Закса, лидер фракции ЛДПР в местном парламенте Илья Журавлев адресовал вопрос начальнику управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергею Резниченко и поинтересовался, какое видение решения данной проблемы у его ведомства и выходил ли он инициативами и предложениями.

Резниченко согласился с тем, что «Стометровка» является «тонким» для Севастополя вопросом. Он отметил, что его ведомство проводило встречи с активистами молодежной компании на «Стометровке», предлагая им участвовать в различных проектах. 

«Наши специалисты выходили к тем ребятам, которые собираются там, разговаривали с их лидерами мнений. Встречались с ребятами и в телемарафоне и в очном формате у нас в управлении, с теми, кто проводил подобные мероприятия на молу», — ответил чиновник.

Он добавил, что его управление будет продолжать доносить до молодых людей возможности, которые у них есть, альтернативные нездоровому образу жизни. Сейчас в городе, подчеркнул Резниченко, есть широкие возможности для занятия физкультурой и спортом, для самореализации и участия в местных молодежных инициативах. 

«Насильно мил не будишь. Надо хотеть развиваться в здоровом русле. Заставить всех и прийти сделать что-то не связанное с таким времяпрепровождением не в полномочиях никого здесь присутствующих», — заключил начальник управления.

Напомним, начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Севастополю Павел Гищенко заявил, что решить проблему со «Стометровкой» сможет только спецбатальон, который сейчас активно готовят.

Ольга Сурикова

 

 

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