В заксобрании Севастополя в первом чтении приняли закон о поддержке участников СВО

Сегодня, 25 октября, на сессии заксобрания Севастополя в первом чтении принят закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Новый закон определяет категории лиц, которые получат поддержку, а также ее виды. Категории поддержки делятся на три вида в зависимости от получателей.

Поддержку получат:

1) участники специальной военной операции – граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Севастополя, проходившие (проходящие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту с 24 февраля 2022 года (в том числе призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации на территории города Севастополя либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), направленные для участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики или для обеспечения выполнения задач в ходе указанной операции;

2) члены семей участников специальной военной операции;

3) члены семей погибших (умерших) участников специальной военной операции.

К членам семей участников специальной военной операции и членам семей погибших участников специальной военной операции относятся:

1) супруг/а, состоящие в зарегистрированном браке с участником специальной военной операции либо состоявшие в зарегистрированном браке с погибшим участником СВО на день его гибели;

2) дети участника специальной военной операции либо погибшего, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;

3) родители участника либо погибшего в СВО.

Предполагается, что участники СВО получат 12 мер соцподдержки, в том числе компенсации в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг, бесплатный проезд на общественном транспорте, прием детей в образовательные учреждения.

Члены семей получат 11, а члены семей погибших также 12 мер поддержки.

Тем не менее, среди депутатов вызвало обсуждения намерение городских властей бесплатно выдавать земельные участки участникам СВО и семьям погибших. В связи с чем закон будет дорабатываться и будет дополнительно рассмотрен после внесения поправок, которые будут рассматриваться до 8 ноября.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, где будут брать земли в Севастополе для выделения участникам СВО.