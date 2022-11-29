Илья Журавлев рассказал о школьном регби в Севастополе

На прошлой неделе на стадионе им. 200-летия Севастополя прошел один из этапов Регбийной школьной лиги Севастополя. На новом поле целый день соревновались 71 команда из 24 школ города.

Регби пришло уже в более чем треть школ города. Все это стало возможным благодаря усилиям Севастопольской городской федерации регби. Наш корреспондент пообщался с председателем попечительского совета этой организации Ильей Журавлевым, чтобы выяснить, зачем регби поселилось в школах Севастополя.

— Илья Григорьевич, у многих сразу возникает вопрос, а зачем нам регби в школах? Как вы ответите на этот вопрос?

— Такой вопрос можно задать про любой спорт, и он изначально поставлен неправильно. Я бы задал вопрос, почему у нас так мало регби в школах?

К примеру, в наших школах повсеместно играют в футбол. Этот вид спорта, наверное, самый популярный в стране. Тем не менее, наша сборная в мировом рейтинге где-то на 34 месте. А сборная России по регби примерно на 25 месте в мире, хотя конкурирует с не менее сильными командами.

Так откуда нам проще и ближе добираться к мировым высотам с 34 места или 25?

Это я к тому, что регби на самом деле не менее популярный в мире спорт, но конкуренция в нем ниже и возможностей для нас больше.

Подобная ситуация и у нас в стране. Есть признанные центры развития регби, например, Красноярск или обе столицы, а дальше область наших перспектив.

— То есть активное появление регби в городских школах – это работа на перспективу?

— Конечно, ведь мы создаем целый спортивный микромир. Севастопольская городская федерация регби, по сути, занимается одной целью – создает в городе новую полноценную спортивную систему.

Но любое начинание требует фундамента. В нашем случае – это конечно севастопольские ребята, но не только. Ведь в популяризацию регби включаются и директора школ, учителя, родители. Дети участвуют уже третий год в сезонных соревнованиях Регбийной школьной лиги. Привыкают к регулярным тренировкам и соревнованиям, выезжают на соревнованиях в другие регионы. Родители и школа видят их успехи, привыкают к той мысли, что ребенку-спортсмену нужен свой график и прочее.

Все это создает определенную спортивную культуру, которая, как мы надеемся в будущем будет воспроизводить сама себя.

— А есть ли смысл севастопольскому школьнику развиваться в регби?

— Прежде всего регби – это увлекательный командный спорт, заниматься которым весело, полезно для физического развития и главное абсолютно бесплатно.

Только этого набора мне кажется достаточно, но если ребята хотят развиваться и стать настоящими профессиональными спортсменами, то регби в Севастополе для них один из лучших вариантов.

Здесь достаточно быстро можно получить необходимый опыт, который мы обеспечим, а в будущем разряды, необходимые для участия в разного уровня соревнованиях, направления на соревнования и просмотры в сборные.

Другими словами, мы не только стараемся популяризировать прекрасный вид спорта, но и создаем новый социальный лифт для севастопольских ребят.

Беседовал Дмитрий Островский