Регоператору по вывозу мусора не хватает средств

В бюджете средств на это нет

О проблемах регионального оператора по обращению с отходами сегодня сообщил Вячеслав Камзолов в ходе отчета директора депфина Владимира Штопа об исполнении бюджета за 2020 год.

«В настоящее время проблематично стоит вопрос финансового состояния регионального оператора по обращению ТКО, Севастополь сейчас динамично развивается, мы видим большой приток туристов, поэтому потребность в вывозе мусора сейчас возрастает, наше предложение для этого необходимо кратно увеличить вывоз мусора, а также объем точек накопления, что повлечет значительные дополнительные расходы для ООО «БГС», — рассказал Камзолов.

Председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по городскому хозяйству обратился с предложением к Владимиру Штопу с просьбой предусмотреть переброску экономии в размере 50 млн рублей, полученной при торгах по выбору подрядчика, ответственного за уборку Нахимовского района.

Спикер законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев поручил проработать данный вопрос в рамках профильной бюджетной комиссии.

Однако, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что переброски данных средств не будет.

«В настоящее время, при понимании важности поднятой вами проблемы, никаких дополнительных средств в бюджете для того чтобы выделить их на поддержку нашего регионального оператора, хотя я тоже озабочен данной проблемой и работаю по ней на федеральном уровне, пока нет. Экономия по санитарной очистке, которая возникла, будет также расторгована нашими внутригородскими муниципальными образованиями чтобы дальше выполнять соответствующие работы в городе и эту тему нельзя не завалить», — подвел итог Развожаев.

Напомним, общественная организация «Офицерский корпус Севастополя», осуществляющая мониторинг качества вывоза мусора и саночистки города, неоднократно публиковала отчета о некачественной работе подрядчиков и о многочисленных нарушениях.

Дмитрий Островский

Фото: официальный сайт ООО «БГС»