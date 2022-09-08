Депутаты изменили бюджет Севастополя: выросли расходы и дефицит

Сегодня, 8 сентября, Законодательное собрание Севастополя на внеочередной сессии внесло изменения в бюджет города на 2022-2024 года. Решение принято единогласно в двух чтениях.
В своем докладе вице-губернатор Алексей Парикин сообщил, что в 2022 году общий объем доходов увеличивается на 1 млрд 806 млн 600 тысяч рублей. По налоговым и неналоговым доходам – на 1,03 млрд рублей, по безвозмездным поступлениям — 80,1 млн рублей. Доходы связаны с превышение объема фактически поступивших доходов от налога на доходы физических лиц по итогам поступлений за первый квартал 2022 года над кассовым планом трех месяцев.
Также, добавил он, учтены дополнительные поступления по налогу на имущество организаций бюджетной сферы.
Парикин отметил, что общий объем расходной части бюджета на текущий год увеличится на 3,8 млрд рублей. Весь объем расходов запланирован в объеме 65,5 млрд рублей.
Объем доходов бюджета составит 63 млрд рублей, в том числе по безвозмездным поступлениям 40,5 млрд рублей.
Появляется и новая статья о выделении средств муниципалитетам на осуществление своих полномочий в сумме 23,7 млн рублей.
«Дефицит бюджета города Севастополя в 2022 году увеличивается в целом на 1 млрд 967 млн рублей в связи с направлением на расходы остатков средств бюджета, сложившихся на начало 2022 года, и составляет 2,5 млрд рублей», – доложил замгубернатора.
Как следует из доклада Парикина, в связи с принятыми изменениями поменяются и параметры и бюджетов последующих годов.
Общий объем доходов на 2022 год —63 млрд рублей, объем расходов —65,5 млрд рублей, объем дефицита — 2,5 млрд рублей.
На 2023 год: доходы – 60,4 млрд рублей, расходы – 60,6 млрд рублей, общий объем дефицита – 200 млн рублей.
И на 2024 год: доходы – 51,6 млрд рублей, расходы – 52,1 млрд рублей, дефицит – 500 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания планируют увеличить резервный фонд до одного миллиарда рублей.
Ольга Сурикова