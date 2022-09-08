Развожаев надеется вернуть в бюджет 28 млн рублей от выкупа заправки городской АЗК

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил надежду, что в бюджет города вернутся деньги, которые сейчас выделяются на приобретение одной из заправок ГУП «Городской автозаправочный комплекс» в рамках строительства восьмого этапа «Тавриды».

Губернатор признал, что следствие по делу о продаже заправок Севастопольского автозаправочного комплекса, в котором правительство города признали потерпевшей стороной, идет «достаточно тяжело». «Одно время был наложен запрет на комплекс, потом решением суда был отменен. Мы по этому поводу свои несогласия высказали и непонимания, потому что считаем, что действия не должны проводиться», — отметил он.

Что касается заправки, которая сейчас выкупается на участке, через который будет пролегать трасса «Таврида», то, губернатор подчеркнул, что деньги будут выделены за счет средств Федеральной целевой программы.

«Мне представляется важным, чтобы выкуп состоялся, потому что дорогу нужно сдать в мае следующего года. В случае, если заправки вернутся в городскую собственность, 28 млн выкупа таким же образом вернутся в распоряжение города. Заправки уже не будет, но предпринимателем должна быть возвращена компенсация в бюджет города. Вот рассчитываем на такую логику, чтобы и строительство дороги не останавливалось», — пояснил Развожаев.

Напомним, при экс-губернаторе ГУП «Автозаправочный комплекс» был обанкрочен. После этого началась распродажа имущества комплекса – восемь автозаправок и два административных здания на Керченской улице, по некоторым оценкам, ушли по цене одной заправки.

Севастопольские депутаты требовали отмены торгов, обращаясь в ФСБ, УМВД, следком, УФАС, прокуратуру, но практически все имущество было распродано.

Ольга Сурикова