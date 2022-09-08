Аксенов предложил присоединить ЛДНР без референдума

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал предложение об ускорении присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик к России.

Аксенов считает, что если проводить референдумы в ЛДНР, то «чем быстрее они будут проведены, тем лучше». А киевский режим будет пытаться этому помешать, добавил он.

В плане помощи Крым готов будет оказывать моральную, методическую помощь, делиться опытом в части переходного периода, адаптации к российскому законодательству, к жизни в России, а финансирование должно выделяться на федеральном уровне.

Также глава республики подчеркнул, что проведение референдума не совсем обязательная процедура, так как крымский мало кто признал.

«На мой взгляд, в нынешней ситуации может быть вполне логичным и обоснованным присоединение территорий без референдумов. В Крыму был абсолютно легальный референдум, соответствующий всем правовым нормам, но его все равно мало кто признал. Признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом будут присоединены эти территории. Это вопрос политической воли», — написал Аксенов в своем Telegram.

Напомним, в Мелитополе 7 сентября взорван штаб «Мы вместе с Россией», который занимался подготовкой к референдуму о вхождении региона в состав РФ.

Ольга Сурикова