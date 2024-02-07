Севастопольские борцы взяли золото и серебро на Первенстве ЮФО по греко-римской борьбе

Эльдар Эмиров и Адам Абдулаев из севастопольского Центра спортивной подготовки сборных команд стали призёрами Первенства ЮФО по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.

🥇Эльдару Эмирову не было равных в весовой категории 130 кг.

🥈Адам Абдулаев уступил лишь в финальной схватке весовой категории 77 кг.

Оба спортсмена получили прямые путёвки на Первенство России по греко-римской борьбе в Омске. Ещё один представитель Севастополя Владислав Черненко, остановился всего в шаге от медали. Борец занял пятое место в весовой категории до 55 кг.

Поединки Первенства ЮФО завершились в минувшие выходные на базе сочинского спортивного комплекса «Лесное». Поздравляем борцов и главного тренера сборной Виталия Левадного.

Напомним, девушка из Севастополя взяла «серебро» на международных соревнованиях по вольной борьбе.