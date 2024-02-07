Инга Матяж покинула пост главврача инфекционной больницы Севастополя 

В главной инфекционной больнице Севастополя в конце января сменился главный врач. Инга Матяж занимала эту должность с 2014 года.

«31 января был мой последний рабочий день», – сообщила она изданию ForPost, уточняется, что она уволилась по собственному желанию.

На сайте больницы уже появилась информация о том, что исполняет обязанности главврача врач высшей категории Анатолий Оленченко.

Инга Матяж также является депутатом заксобрания Севастополя и входит в комитет по здравоохранению и социальной политике.

Ольга Сурикова