Девушка из Севастополя взяла «серебро» на международных соревнованиях по вольной борьбе

Кристина Михнева из Севастополя взяла серебряную медаль на международных соревнованиях по вольной борьбе, которые проходили в Бишкеке.

В схватках приняли участие представительницы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Финальная встреча свела Кристину Михневу с якутской спортсменкой Севиль Назаровой, и Кристина повела в счёте 10:0, но досадная ошибка, вследствие которой её рука запуталась в экипировке, привела к обидному поражению.

Напомним, мастер спорта Кристина Михнева взяла золото на межгосударственном турнире по борьбе среди юниорок до 24 лет памяти Героя Советского Союза Н. Ф. Королева, который проходил в белорусском Могилеве.