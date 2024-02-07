ЛДПР в Севастополе считает, что многодетным матерям нужно предоставлять стоматологические услуги бесплатно

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением закрепить право многодетных женщин, имеющих трёх и более детей, на бесплатное получение услуг протезирования, имплантации и профилактической замены пломб «Женский организм уникален. Мать, вынашивающая ребёнка, отдаёт ему все ресурсы своего организма. После беременности женщинам необходимо полное восстановление. При этом цены на стоматологические услуги настолько высокие, что любое лечение – серьёзная нагрузка на семейный бюджет. Мы считаем, что забота о здоровье женщин –первостепенная задача государства. От этого зависит здоровье будущих поколений. Поэтому гарантия на бесплатные стоматологические услуги для мам, имеющих трёх и более детей, будет очень востребованной»,– отметил Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В Севастопольском отделении ЛДПР считают, что в Год семьи данное предложение партии будет очень актуальным и поможет сберечь семейный бюджет многодетным семьям.

«Стоматологические услуги всегда входили в графу дорогостоящих и для многодетных, где основные траты приходятся на детей, матери подумать о своем здоровье уже не хватает ни сил, ни возможностей, а ведь здоровые родители могут сделать для своего ребенка гораздо больше. Мы полностью поддерживаем инициативу партии», — прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В настоящее время стоимость установки одной пломбы варьируется от 2200 рублей, но как правило, после рождения ребенка многие женщины испытывают проблемы с зубами, поэтому поход к стоматологу заменой одной пломбы, как правило, не ограничивается. А это серьезная статья расходов для многодетной семьи.