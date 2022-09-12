Севастопольская женская команда по регби – 7 вошла в топ-8 на соревнованиях в Москве

Севастопольская регбийная команда «Чайка» заняла 8 место на межрегиональных соревнованиях по регби-7 среди девушек моложе 16 лет, которые проходили на столичном стадионе «Лужники» в минувшие выходные.

В соревнованиях принимали участие 16 команд со всей страны. В первый соревновательный день нашей команде удалось выйти из «группы смерти» на втором месте. Севастопольские девушки обыграли одного соперника, одну игру сыграли вничью и одну встречу проиграли.

Второй игровой день для севастопольской команды оказался менее удачным. Можно сказать, что наши девушки попали под каток более опытных и подготовленных команд.

В четвертьфинале севастопольская команда встретилась с воспитанницами одного из лучших клубов России — «Енисей-СТМ», где класс красноярской команды оказался заметно выше.

Далее наша команда, встретилась с регбистками из Зеленограда. Севастопольские девушки оказали сопротивление спортсменкам из прославленной подмосковной школы регби, но также не смогли переломить ход матча в свою пользу. В матче за 7 место на наших спортсменках сказалась общая усталость от проведенных игр. В результате чего нашим девушкам удалось занять место только в середине списка.

«На этих соревнованиях наши спортсменки встретились с командами топ-клубов России. В первый день девчонки буквально «выгрызли» второе место в группе. Тем не менее, далее класс команд оказался выше. Не смотря на это, можно отметить позитивную динамику нашей команды. Девочки показали себя с очень хорошей стороны. Они смогли превзойти себя за короткий срок. Весной, в первом туре, мы заняли 11 строчку, а уже сейчас наша команда на 8 месте. Очевидно, что у нас есть потенциал для дальнейшего роста», — рассказала руководитель городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации также отметили, что по итогам этих соревнований принято решение направить данный состав команды на еще одни выездные межрегиональные соревнования.

Напомним, севастопольский регбийный клуб «Чайка» набирает девушек в возрасте от 17 до 35 лет, профессионально занимающихся или занимавшихся другими видами спорта.

Дмитрий Островский