Севастопольский спортсмен стал мастером спорта международного класса

Севастопольский борец греко-римского стиля Мавлуд Ризманов удостоен звания Мастер спорта России международного класса. Соответствующий приказ размещен на сайте минспорта РФ.

Ризманов является победителем Первенства мира по спортивной борьбе до 23 лет, бронзовым призёром Первенства России до 24 лет, а также бронзовым призёром Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

Борец представляет Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Напомним, воспитанникам севастопольской спортивной школы олимпийского резерва № 2 удалось взять одну серебряную медаль, а также 3 бронзовые в возрастной группе до 15 лет, а также золотую, серебряную и 2 бронзовые в категории до 17 лет на первенстве России.

Дмитрий Островский