Севастопольский регбийный клуб «Чайка» объявляет набор спортсменок

Севастопольский регбийный клуб «Чайка» объявляет набор девушек в возрасте от 17 до 35 лет, профессионально занимающихся или занимавшихся другими видами спорта.

«Наш единственный в Севастополе профессиональный регбийный клуб ищет спортсменок для формирования костяка женской профессиональной команды. Команде нужны девушки, которые решили связать свою жизнь с профессиональным спортом и уже занимаются каким-либо спортом, либо профессионально занимались до этого.

Клуб обязуется обеспечить спортсменок тренировочной базой, для них будет открыта возможность представлять Севастополь в составе сборной города, что позволит принимать участие в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровней. Рассматривается вопрос предоставления премиальных», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В федерации также отметили, что тренировать команду будет серебряный призер Чемпионата СССР по регби Руслан Адылов. Связаться можно по телефону: +7 (978) 654 19 13, а также написать в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/gim193577499.

Напомним, севастопольский регбийный клуб «Чайка» основан в 2020 году с целью продвижения городской команды на Всероссийский уровень.