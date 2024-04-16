Севастопольская спортсменка завоевала серебро Первенства России

Екатерина Нагорная из Севастополя забрала серебро на юниорском Первенстве России по вольной борьбе!

В категории до 59 кг наша атлетка прокладывала путь к пьедесталу через четыре напряженные схватки, доказывая силу и упорство, прежде чем остановиться в шаге от золота в финале.

Этот блестящий результат не только принес Екатерине титул Мастера спорта России, но и открыл двери в будущее: теперь она на радаре кандидатов в состав национальной сборной для предстоящего Первенства Европы!

Кульминация событий развернулась 13 апреля в Наро-Фоминске, где лучшие 162 борчихи из свыше 40 регионов страны сразились за титулы. Страсть к победе и дух соревнований наполняли атмосферу, делая каждый бой зрелищным. Поздравляем Екатерину и весь тренерский состав.

Напомним, севастопольские борцы взяли золото и серебро на Первенстве ЮФО по греко-римской борьбе.