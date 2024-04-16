Более трех млн рублей лишились четверо севастопольцев за выходные

За выходные дни в полицию обратились четверо местных жителей, которые перевели мошенникам более 3,4 миллиона рублей. сообщили в пресс-службе УМВД Севастополя.

Хищения денег происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогами приобретения автомобиля, инвестирования и заработка поднятием рейтинга интернет-продавца.

Так, днем 96-летнему мужчине на стационарный телефон позвонили мошенники, представились правоохранителями и сообщили, что его дочь стала виновницей серьезного ДТП. Аферисты убедили пенсионера передать курьеру-пособнику 1,7 миллиона рублей.

Для приобретения автомобиля с пробегом из Европы по выгодной цене 29-летняя коммерсантка решила прибегнуть к услугам посредника в мессенджере. Девушка поверила «продавцу» и перечислила на предоставленный ей расчетный счет 950 тысяч рублей в качестве предоплаты. И больше не видела ни денег, ни продавца.

Жертвой лжеброкеров стала 67-летняя местная жительница, которой в мессенджере мошенники предложили выгодно инвестировать свои сбережения. Она перечислила 471 тысячу рублей.

Желая быстро заработать путем размещения положительных отзывов на популярном маркетплейсе, 23-летняя специалист МФЦ перечислила 10 платежами 282 тысячи рублей мошенникам.

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Ольга Сурикова