Из сгоревшего экзотариума «Тропикпарк» в Евпатории спасли женщину и двух медведей

Сегодня ночью в Евпатории сгорел экзотариум «Тропикпарк», на пожаре спасена женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33. На место оперативно прибыли спасательные подразделения. По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания.
Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, в ходе которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей, добавили в ведомстве.
По словам представителя зоопарка, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание проводки холодильника.
👉 Следователями СК проводится проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ — оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья населения.
Ольга Сурикова
Фото: Крым24