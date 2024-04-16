Из сгоревшего экзотариума «Тропикпарк» в Евпатории спасли женщину и двух медведей

Сегодня ночью в Евпатории сгорел экзотариум «Тропикпарк», на пожаре спасена женщина. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 02:33. На место оперативно прибыли спасательные подразделения. По предварительной информации, огнем была охвачена крыша здания.

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Оперативно была проведена разведка задымленного помещения, в ходе которого спасатели обнаружили и спасли женщину. Ее сразу передали медикам. Также удалось спасти двух медведей, добавили в ведомстве.