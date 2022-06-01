Севастопольская спортсменка взяла золото на международных соревнованиях по боксу

Мастер спорта Международного класса Елена Гапешина одержала победу на Международных соревнованиях по боксу, памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, которые проходили в Хабаровске с 23 по 29 мая.

В финальном поединке весовой категории до 75 кг Елена оказалась сильнее спортсменки из Республики Беларусь и завоевала золотую медаль. В турнире принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Сирии и Монголии.

Напомним, севастопольские боксеры привезли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали по итогам Первенства Южного Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет и юниоров 17-18 лет, которое завершилось 26 марта в Славянске-на-Кубани.