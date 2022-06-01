В Севастополе стоит проблема с неучтенными детьми из ДНР и Украины

К концу августа разработана будет индивидуальная концепция

В Севастополе городские власти должны за лето разработать концепцию учета детей, в том числе беженцев, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Данный вопрос обсуждался 31 мая в ходе сессии заксобрания и отчета на ней уполномоченной по правам ребенка в Севастополе Марины Песчанской.

Детский омбудсмен отметила, что только часть прибывающих из разных регионов Украины, ДНР и ЛНР становятся на учет для получения пособий, а остальные даже не приводят детей в школы и детские сады, мотивируя это тем, что они здесь временно.

При этом чаще даже звонят в аппарат уполномоченной сами горожане и рассказывают, что по соседству поселились семьи с детьми и хотят узнать, кто они и откуда.

Она обратилась к севастопольцам не оставаться безучастными и предлагать помощь прибывающим и убеждать их становиться на учет, чтобы они смогли получать государственную выплату и другую поддержку. Также участковые должны теперь обращать внимания на такие семьи у себя на районах.

Песчанская добавила, что Госдума должна в ближайшие несколько месяцев принять концепцию совершенствования работы органов опеки и попечительства, которая поможет решить проблему неучтенных детей.

В Севастополе, в свою очередь, будет разработана своя концепция с учетом специфики региона.

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Ольга Сурикова