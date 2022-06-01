В Севастополе стоит проблема с неучтенными детьми из ДНР и Украины

При этом чаще даже звонят в аппарат уполномоченной сами горожане и рассказывают, что по соседству поселились семьи с детьми и хотят узнать, кто они и откуда.
Она обратилась к севастопольцам не оставаться безучастными и предлагать помощь прибывающим и убеждать их становиться на учет, чтобы они смогли получать государственную выплату и другую поддержку. Также участковые должны теперь обращать внимания на такие семьи у себя на районах.
Песчанская добавила, что Госдума должна в ближайшие несколько месяцев принять концепцию совершенствования работы органов опеки и попечительства, которая поможет решить проблему неучтенных детей.
В Севастополе, в свою очередь, будет разработана своя концепция с учетом специфики региона.
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Ольга Сурикова