Прокуратура Севастополя указала на недостатки поиска без вести пропавших в городе

Полиция не на каждый сигнал реагирует должным образом

В Севастополе за год активизирована работа по поиску без вести пропавших, сейчас в такой категории значатся 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным ведомства, число лиц, местонахождение которых остается не установленным, на конец 2020 года составляло 56, по итогам 2021 года – 74. В текущем году количество удалось сократить до 65 человек.

«На фоне такой динамики в 2021 году с 5 до 8 увеличилось количество зарегистрированных убийств, связанных с безвестным исчезновением граждан. В текущем году органами следствия возбуждено 2 уголовных дела данной категории. В результате комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращено производство по 5 уголовным делам в связи с установлением лиц и не подтверждении совершенных в отношении них преступлений», — уведомляет прокуратура.

При этом в ходе заседания коллегии в надзорном ведомстве подчеркивалось, что в Севастополе не каждый сигнал о безвестном исчезновении человека получает надлежащее реагирование. А работа по розыску пропавших ведется только на первоначальном этапе, а затем затихают на длительный период. Кроме того, не всегда тщательно исследуются обстоятельства исчезновения лица, проверяются сведения, характеризующие личность пропавшего, возможное наличие у него денег и имущества. Что могло бы послужить поводом для преступления в отношении без вести пропавшего.

В ходе надзорной деятельности прокурорами в 2021 году внесено 12 представлений, информаций и 5 требований об устранении выявленных нарушений руководителям отделений полиции. К ответственности привлечено 11 должностных лиц. Также принесено 2 протеста на незаконные решения по прекращению розыскного дела и дела по установлению личности.

В текущем году прокурорами уже внесено 4 представления, информации и 5 требований об устранении выявленных нарушений руководителям райотделов полиции. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 9 должностных лиц привлечено к ответственности.

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Ольга Сурикова