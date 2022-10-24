На Крымском мосту начали устанавливать новые пролеты

На Крымский мост поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер министр Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что поставлено уже 1 218 тонн металлоконструкций. Они были изготовлены в рекордные сроки.

«На специальной площадке рабочие уже приступили к сборке новых пролетов. Мы также увеличили количество рабочих до 450 человек, а количество задействованной на объекте техники – до 45 единиц», – рассказал вице-премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Крымском мосту, который пострадал во время взрыва, сейчас завершается демонтаж обвалившихся пролетов.

Ольга Сурикова