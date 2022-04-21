Севастопольская школьница заинтересовала Путина

Он поддержал ее идею

Севастопольская школьница Диана Красовская на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», на котором присутствовал президент России Владимир Путин, озвучила идею о создании общероссийского детского движения. Ее инициатива была поддержана главой Кремля.

Диана в своем стихотворении, прочитанном на заседании, назвала себя «дочерью Донбасса». Девочка рассказала, что 8 лет назад с семьей переехала в Севастополь из Луганска, когда там начались бомбежки, она добавила, что знает, что такое война и до сих не любит, как взрываются даже воздушные шарики.

«Сегодня у меня есть друзья со всей России – от Камчатки до Санкт-Петербурга. Мы стали настоящей семьей. И у нас с другими ребятами есть предложение создать общее детское движение, которое бы нас объединяло», – предложила школьница.

Путин, поддержав данное предложение, подчеркнул, что такое нельзя навязывать «сверху» и погружать в какие-либо строгие формы.

«Задача государства должна заключаться только в том, чтобы помочь и поддержать. Давайте на эту тему в таком варианте и подумаем. Идея очень хорошая!», – отметил президент.

До этого Диана Красовская была инициатором акции «Рука помощи» в сообществе «Большая перемена», направленной на поддержку детей Донбасса.

Ольга Сурикова