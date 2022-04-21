СМИ и блогер заплатят Аксенову 900 тысяч моральной компенсации

Глава Республики через суд защищал свою честь и деловую репутацию

Белогорский районный суд Республики Крым признал сведения, размещенные блогером Ильей Большедворовым и ООО «Примечания», не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию главы Республики Сергея Аксенова. Блогер и СМИ должны суммарно заплатить истцу 900 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

В пресс-службе суда уточнили, что ответчики также должны удалить размещенные в Интернете десять публикаций и опубликовать на них опровержение. Шесть из них размещены блогером и четыре изданием «Примечания» со ссылкой на блогера.

По мнению главы Республики, материалы, опубликованные ими в период 2017-2018 годов, не соответствовали действительности, содержали порочащие сведения о нем.

По итогам судебного разбирательства, исковые требования удовлетворили частично, блогер и СМИ должны заплатить по 450 тысяч рублей.

Ольга Сурикова