Путин уверен, что в России улучшится общепит с уходом импортных компаний

Освобождается рынок

Президент России Владимир Путин заявил, что замещение ушедших из России представителей иностранного общепита отечественными компаниями приведет к повышению качества обслуживания граждан. Такое мнение он выразил в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей».

«Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — сказал Путин.

Он добавил, что все равно иностранные предприятия использовали российские продукты.

Ольга Сурикова