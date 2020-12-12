В Севастополе на пешеходном переходе сбили пенсионера

Лада не пропустила пешехода
В Севастополе днем 11 декабря на пешеходном переходе в районе Малахова Кургана был сбит мужчина. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
В частности, в группе Infotown соцсети ВКонтакте очевидец выложил фото, на котором видно уже последствия аварии. Автомобиль Лада 2114 сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину.
Отмечается, что скорая приехала быстро, а пострадавший на момент приезда скорой был живой.
Напомним, на трассе Ялта-Севастополь на пешеходном переходе сбиты три человека, двое из них получили смертельные травмы.
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