Подземный тоннель в центре Севастополя: подробности проекта

В Севастополе скоро завершатся общественные обсуждения проекта автомобильного тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Замечания принимаются до 14 февраля, эскиз доступен на сайтах Правительства города и Департамента архитектуры.

На месте автозаправки на улице Пожарова появится въезд в тоннель, выезд – на улице Генерала Петрова. Его длина составляет 317 м и включает в себя автодорожный тоннель в 237 м и рамповые участки общей протяжённостью 80 м. Максимальная глубина заложения – 18,6 м.

В зону строительства тоннеля попадает более 40 зданий. По словам руководителя проекта Сергея Векслера, к сносу запланированы исключительно заброшенные здания и сооружения, находящиеся в аварийном состоянии и расположенные по адресу: улица Частника, 66. Кроме того, потребуется изъятие небольших участков земли. Конструкции близлежащих зданий усилят, проведут геотехнический мониторинг. Проектировщики предусмотрели меры по усилению существующих зданий, сообщает НТС.

Тоннель будет оснащён системами жизнеобеспечения, безопасности и управления движением. Движение по тоннелю будет осуществляться по одной полосе в каждом направлении. На месте заправки построят круговой перекрёсток, но расширение улицы Генерала Петрова не планируется.

Напомним, что в Севастополе планируют строить тоннель на Северную сторону.