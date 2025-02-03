Газ в Севастополе теперь оплачивается по новой схеме

С февраля счета за газ в Севастополе больше не включены в единую платёжную квитанцию. ГУП «Севастопольгаз» не передал данные вовремя, а потом и вовсе разорвал контракт с оператором ЖКХ «Цифровые инновации».

«Во избежание задержек с доставкой платежных документов и для предотвращения социального напряжения, мы были вынуждены распечатать ЕПД без включения начислений за газоснабжение», — указано на официальном ресурсе «Цифровых инноваций». Оператор не в курсе, почему произошла такая ситуация

В «Севастопольгазе» подтвердили: теперь платежки за газ будут приходить отдельно, как это было раньше. В феврале возможны небольшие задержки из-за праздников, но счета разошлют до конца недели.

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Евгения Павлова

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