Севастополец заплатит штраф от 30 до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

В Севастополе полицией задержан 51-летний местный житель за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации

Он в 2022 году был привлечен к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики.

После мониторинга соцсетей оказалось, что мужчина на протяжении более чем двух лет публично дискредитировал ВС РФ. Он разместил у себя в аккаунте две дискредитирующих публикации, а также оставил четырнадцать комментариев аналогичного содержания под различными постами.

Ему грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Собранные полицейскими материалы направлены в Гагаринский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, недавно в Севастополе местному жителю назначен штраф в 40 тысяч рублей за публичную дискредитацию Армии России.

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Ольга Сурикова