Футболисты ЛДПР вновь побеждают!

Футбольная команда ЛДПР Севастополя одержала очередную победу в чемпионате Севастопольской любительской футбольной лиги 5х5. На этот раз соперником наших ребят стала команда Black Shark, один из лидеров турнира. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу ЛДПР.

Матч, состоявшийся в рамках 8-го тура, выдался напряжённым и зрелищным.

«Мы изначально проигрывали со счётом 1:0, затем сравняли счёт, вышли вперёд, но соперник смог ответить, – рассказал глава молодёжной организации СГО ЛДПР Борис Этенко. – В концовке матча наши ребята полностью перехватили инициативу и забили два безответных мяча. Лучшим игроком встречи стал Владислав Четыркин, автор второго гола в ворота Black Shark».

Голами в составе команды ЛДПР также отметились Маренич Антон, Владислав Чмирёв и Никита Глушков.

Несмотря на то, что ЛДПР из-за участия в Всероссийском турнире «Белые ночи» провела на две игры меньше своих соперников, команда идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата СЛФЛ 5х5, имея в своём активе 12 очков после пяти игр. Всего же в чемпионате запланировано 12 туров.

По итогам восьмого тура сразу три бомбардира ЛДПР вошли в пятёрку лучших снайперов чемпионата: Владислав Чмирёв, Илья Радьков и Игорь Ахмедов.

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Анна Левина