Севастополец оштрафован на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

В Севастополе местному жителю назначен штраф в 40 тысяч рублей за публичную дискредитацию Армии России. Полиция обнаружила несколько таких публикаций на его странице в социальной сети.

Несмотря на то, что 41-летний нарушитель использовал чужую фамилию, полиция быстро установила его личность и задержала. Он признался в содеянном и был оштрафован.

Полиция просит о подобных правонарушениях в сети «Интернет», а также о людях, выкрикивающих экстремистские лозунги в общественных местах, сообщать по телефону 102.

Анна Левина