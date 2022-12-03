Севастополец «заминировал» госструктуры после ссоры с женой

В Севастополе задержан местный житель, направивший ложное сообщение о якобы минировании государственной структуры.

«В дежурную часть Отдела МВД России по Ленинскому району поступила информация о том, что в одно из административных зданий в социальной сети поступили сообщения о существующей угрозе общественной безопасности», — проинформировала пресс-служба городской полиции.

Сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан местный житель, подозреваемый в противоправной деятельности.

Предварительно установлено, что после семейной ссоры мужчина выпил и со своего аккаунта в соцсети отправил сообщения о якобы существующей угрозе на объектах Ленинского района Севастополя.

Проверяется его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

ему грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Читайте также: Гражданин Украины осужден за ложные сообщения о минировании в Крыму

Ольга Сурикова