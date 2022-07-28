Гражданин Украины осужден за ложные сообщения о минировании в Крыму

ФСБ установили личность анонимного «минера»

Гражданин Украины получил серьезный срок за ложное сообщение о минировании здания Роспотребнадзора в Крыму.

«12 октября 2021 года на электронный адрес (регионального управления Роспотребнадзора) поступило сообщение о минировании этого учреждения. В ходе осмотра здания Роспотребнадзора и прилегающей территории взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено», – сообщила официальный представитель управления ФСБ по республике и Севастополю Елена Варламова.

Оперативники выяснили, что что анонимное сообщение отправил гражданин Украины 1977 года рождения. Его личность смогли установить сотрудники ФСБ и МВД по Крыму. Анонимное сообщение было отправлено в целях дестабилизации работы органов власти Республики Крым. Гражданин признал вину в полном объеме.

Было возбуждено уголовное дело по статье 207 (заведомо ложное сообщение о теракте) УК России.

Суд признал его виновным и приговорил к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, летом прошлого года пьяная женщина сообщила о минировании детской больницы в Симферополе.

Ольга Сурикова