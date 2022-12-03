Открыта продажа билетов на новый дополнительный поезд из Москвы в Крым

Назначен дополнительный поезд из Москвы в Симферополь. Он будет курсировать с 12 декабря до середины марта, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Расписание движения будет незначительно отличаться в зависимости от даты отправления.