Открыта продажа билетов на новый дополнительный поезд из Москвы в Крым

Назначен дополнительный поезд из Москвы в Симферополь. Он будет курсировать с 12 декабря до середины марта, сообщает компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Расписание движения будет незначительно отличаться в зависимости от даты отправления.
Для удобства пассажиров в разные даты поезда будут курсировать под разными номерами. С 12 декабря по 14 января – под номером 189/190.
Отправление из Симферополя в 14.25 в следующие даты: 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 4, 6, 8, 10, 12, 14 января. Время в пути составит 38 часов 5 минут.
Отправление из Москвы (Казанский вокзал) в 23.26 в следующие даты: 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26 декабря, а также 1, 2, 10, 12 января. Время в пути составит 36 часов 54 минуты.
29 и 31 декабря, а также 7 и 9 января – под номером 195/196, в 00.02. Время в пути составит 36 часов 18 минут. С середины января до середины марта поезд будет курсировать через день под номером 185/186.Отправление из Москвы – в 19.50, время в пути – 36 часов. Отправление из Симферополя – в 16.00, время в пути – 36 часов 40 минут».
В составе поезда будут курсировать до 15 купейных и плацкартных вагонов.
Продажа билетов уже открыта.
Ольга Сурикова