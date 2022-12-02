Известная общественница Макеева оказалась снайпером с семилетним стажем

Основательница благотворительной организации «Сердце Севастополя» Анастасия Макеева оказалась снайпером, вот уже семь лет воюющим на Донбассе.

Это выяснилось в ходе эфира на телеканале «Россия 1» в программе Андрея Малахова.

Анастасия воюет под позывным «Лаванда», при этом своих троих детей она оставила в Севастополе на попечении мамы. Вырваться домой у героини получается раз в три-четыре месяца.

Но Анастасия умудряется оставаться женственной и ухоженной. За своей красотой она следит в салонах Донецка.

Идея пойти воевать пришла Анастасии во время визитов на Донбасс, когда она увидела, как там страдает мирное население от постоянных украинских обстрелов.

Макеева уверенна, что лучше ее дети будут расти без нее, вместе с мамой, чем они будут жить в «непонятно какой» стране.

Примечательно, что свою службу на Донбассе Макеева совмещала с благотворительной работой, в частности, организовала приют для бездомных и пункты бесплатного питания для них.