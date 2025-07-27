Погода 27 июля в Севастополе

В субботу, 27 июля, в Севастополе ожидается малооблачная и жаркая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

По данным местного Гидрометцентра, температура воздуха ночью составит +22…+24 градуса, днём поднимется до +34…+36. Ночью будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3–8 м/с, днём ветер сменится на южный и усилится до 6–11 м/с.

Медики рекомендуют в такую погоду ограничить пребывание на солнце в дневные часы и употреблять больше воды.