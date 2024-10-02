Севастополец в пьяном угаре грозился убить соседа за уже отданный долг

В Севастополе участковый задержал мужчину, который угрожал убить своего соседа, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Оказалось, что пьяный 59-летний мужчина потребовал от 37-летнего соседа вернуть долг – 4 тысячи рублей. На попытку якобы заемщика пояснить, что займ уже возвращен, агрессор продолжил конфликтовать, достал нож и начал угрожать расправой.

Сосед испугался и позвонил в полицию. Дебошир пояснил, что пьет постоянно и не может вспомнить возврат долга. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в Севастополе задержали мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своей жены. Он бросил нож ей в спину. В Инкермане задержали женщину, которая напала с ножом на соседа.

Ольга Сурикова

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