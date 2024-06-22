В Инкермане задержана женщина за нападение с ножом на соседа

Полиция Севастополя задержала жительницу Инкермана, причинившую травмы ножом своему соседу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю, вчера в 23:30 в дежурную часть Отделения полиции «Инкерман» поступило сообщение о том, что в подъезде дома № 33 по ул. Менжинского находится женщина в неадекватном состоянии с ножом в руках.

Предварительно установлено, что ранее судимая 28-летняя местная жительница в ходе конфликта нанесла 53-летнему соседу несколько ударов ножом.

В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства инцидента, назначены необходимые экспертизы. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Севастополе будут судить 17-летнего парня за попытку убить собственную мать.

Ольга Сурикова

Фото с места происшествия из соцсетей



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