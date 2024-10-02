В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россияне в конце октября будут работать шесть дней.

Из-за переноса выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной.

Выходной день 2 ноября был перенесен на 30 апреля этого года, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. При этом рабочий день в субботу, 2 ноября, будет сокращенным.

В связи с празднованием Дня народного единства россияне все равно будут отдыхать два дня подряд – в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

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Ольга Сурикова

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