В Севастополе начали взиматься плату за наем помещений по договорам соцнайма

На прошедшем заседании правительства Севастополя принято решение о начислении платы за наем помещений, в которых жильцы проживают по договорам соцнайма.

Как отметил и.о. директора департамента капстроя Михаил Иванцив, с сентября уже разнесены платежки по 1680 лицевым счетам. В дальнейшем количество лицевых счетов будет увеличиваться. Сейчас ведется инвентаризация данных договоров.

Размер платы составит от 18,98 до 20,25 руб. за 1 кв м в зависимости от технических характеристик дома.

От платы будут освобождены граждане, находящиеся на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «граждане, признанные малоимущими».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение не взыскивать с жильцов сразу все долги за три года через платежки, а работать отдельно с каждым жильцом

«То есть с сентября начинаем. Текущую плату взымаем, а имеющееся за городом право взыскать задолженность отрабатываем индивидуально», — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Севастополе был принят прядок заключения договоров соцнайма для жильцов общежитий, которые ранее были на балансе предприятий и образовательных учреждений, а в последствии перешли городу.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города