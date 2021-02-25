В Севастополе на карантин закрыты 20 классов

Он отметил, что в связи с понижением температуры наблюдается небольшой рост ОРВИ.
«2, 4 процента. Но это прогнозируемо. Случаев гриппа на территории Севастополя не зарегистрировано. Так всё в плановом порядке», — доложил начальник городского Госпотребнадзора.
Также он доложил, что улучшается ситуация с коронавирусом. За неделю показатель снизился на 18%.
Напомним, на аппаратном совещании также было доложено, что городские больницы возвращаются к работе по основному профилю и начинают оказывать плановую медицинскую помощь.
Ольга Сурикова