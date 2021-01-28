В Севастополе полиция нашла и вернула женщине банковскую карту

С нее уже успели потратить почти пять тысяч

В Севастополе задержаны мужчина и женщина за то, что распорядись деньгами с найденной банковской карты на свое усмотрение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Жительница Севастополя рассказала, что потеряла свою банковскую карту на улице города, а когда пришло сообщение о том, что с ее счета сняты денежные средства, поняла, что стала жертвой мошенников.

Женщина обратилась в полицию. Оказалось, карту подобрал 38-летний местный житель и вместе со своей 32-летней знакомой совершил покупки с помощью бесконтактной оплаты на сумму более 4500 рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

На радостях женщина написала благодарственное письмо в адрес начальника УМВД России по г. Севастополю полковника полиции Павла Гищенко. В нем она поблагодарила оперативников угрозыска Дмитрия Дрогайцева и Игоря Петровича за найденную карточку.

Напомним, сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару, подозреваемую в краже сумки у посетительницы магазина.

Ольга Сурикова