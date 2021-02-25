В Севастополе пройдут слушания по вопросу второй очереди реконструкции Матросского бульвара

В центре города может появиться пешеходное кольцо

В Севастополе 26 февраля в Заксобрании состоятся депутатские слушания по вопросу реконструкции Матросского бульвара и благоустройстве прилегающей территории, сообщает пресс-служба Закса.

«Депутатские слушания проводятся по просьбе губернатора Севастополя Михаила Развожаева, которую он изложил в письме, поступившем в Законодательное Собрание города Севастополя. Напомню, и в Законодательное Собрание Севастополя, и к Губернатору Севастополя поступали многочисленные коллективные обращения севастопольцев и общественных организаций, с просьбой дать оценку качества первой очереди Матросского бульвара и поддержать второй этап реконструкции», – отметил глава Заксобрания Владимир Немцев.

Концепция реконструкции второго этапа Матросского бульвара была разработана благотворительным фондом «35-я береговая батарея». Согласно данному проекту, планируется проведение работ по благоустройству территории, связывающей Матросский бульвар и Синопскую лестницу. Это позволит создать пешеходное кольцо «Приморский бульвар – Матросский бульвар – Синопская лестница – Проспект Нахимова – Приморский бульвар».

По итогам проведения депутатских слушаний будет принята резолюция и постановление ЗС.

Напомним, после первой очереди реконструкции Матросский бульвар был открыт 1 августа 2020 года. Работы проводились Благотворительным фондом историко-культурного развития «35-я береговая батарея».

Фото: Dmitry Prokofiev / Facebook