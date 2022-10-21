Севастополец сломал бывшей позвоночник за общение с нынешней возлюбленной

В Севастополе задержан местный житель за причинение телесных повреждений своей бывшей сожительнице.

Конфликт произошел в вечернее время суток в одном из дворов Балаклавского района.

«27-летний местный житель, возвращаясь домой, увидел общающихся на лавочке свою бывшую и нынешнюю сожительниц», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Мужчине не понравилось общение девушек. Когда словесные аргументы закончились, он пустил в ход бутылку из-под выпитого ранее алкоголя. Он ударил ею бывшую пассию по голове, после чего нанес еще несколько ударов ногами по разным частям тела.

А, увидев ее попытку позвонить в полицию, выхватил у нее телефон и разбил его. Скорую и полицию вызвала нынешняя сожительница.

Медики госпитализировали пострадавшую 40-летнюю женщину, ей констатировали легкий вред здоровью. Через некоторое время она пожаловалась в больнице на непрекращающуюся боль в районе спины. Рентген показал перелом нижнего отдела позвоночника.

Напомним, в Крыму отчим избил до комы восьмилетнего пасынка.

Ольга Сурикова