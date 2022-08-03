В Крыму отчим избил до комы восьмилетнего пасынка

На глазах у матери

В Армянске 37-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему восьмилетнему пасынку.

Мужчина в присутствии супруги-матери мальчика якобы в воспитательных целях нанес ребенку руками и ногами удары по голове, туловищу и конечностям.

«Пострадавшему был причинен комплекс травм, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки в виде, переломы таза, в результате получения которых он впал в кому», — сообщили в ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

При этом мать ребенка, дабы прикрыть своего мужа, сообщила диспетчеру скорой помощи и прибывшим на вызов медикам, что сын упал с лестницы. Однако проведенная экспертиза показала, что ребенку были причинены именно побои. В отношении нее возбуждено уголовное дело по обвинению в укрывательстве преступления. А также решается вопрос об ограничении или лишении ее родительских прав.

В настоящее время мальчик выписан из больницы и находится на реабилитации у родного отца.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, в Судаке мать выбросила из окна свою восьмилетнюю дочь.

Ольга Сурикова