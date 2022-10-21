Из севастопольского бюджета направить 5 млн рублей на дороги в ЛНР

Правительство Севастополя приняло решение направить почти 4,9 млн рублей на содержание дорог в Луганской Народной Республике этой зимой. Соответствующий документ размещен на правительственном портале.

«Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Луганской Народной Республики в зимний период 2022-2023 годов», — говорится в постановлении.

На эти цели предусмотрено 4 891,7 тыс рублей.

Департаменту транспорта поручено в течение двух дней направить предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета на 2022-2023 гг.

Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь будет помогать Старобельскому району ЛНР интегрироваться в российскую действительность.

Ольга Сурикова