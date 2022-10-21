При ударе по Антоновскому мосту погибли журналисты

При ударе ВСУ по Антоновскому мосту погибли журналисты херсонского канала «Таврия», об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Жертвой ракетного обстрела ВСУ стал журналист Олег Клоков (на фото). Он работал на «Москва 24», Russia Today, Первый канал.

«В регион он приехал по собственному желанию чтобы развивать телеканал «Таврия»», — сообщила замгубернатора Херсонской области Екатерина Губарева.

Кроме того тяжело ранены оператор ТРК «Таврия» Руслан Воскресенский и корреспондент Константин Мочар, а также 16-летняя журналистка Влада Луговская.

Напомним, в начале сентября СМИ сообщали, что Антоновский мост в Херсоне окончательно выведен из строя.