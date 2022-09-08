Севастополец, сбросивший собаку с пятого этажа, пойдет под суд

В Севастополе на 40-летнего местного жителя заведено уголовное дело за жестокое обращение с животным.

По версии органа дознания, в Инкермане вечером 5 марта мужчина, сам находясь в пьяном виде, обнаружил у себя возле квартиры лежащую собаку.

«Несмотря на то, что при появлении жильца собака встала и отошла от двери, мужчина посчитал, что она мешает ему пройти в квартиру, схватил ее и выкинул из окна общего коридора. В результате падения с высоты пятого этажа животное получило тяжелые травмы, от которых наступила его смерть», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Его дело будет рассматривать суд Балаклавского района.

Напомним, в Ялте мужчина выстрелил в собаку прямо возле подъезда.

Ольга Сурикова